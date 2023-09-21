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В Новороссийске стартовал финальный турнир XXX чемпионата ДФЛ

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В Новороссийске стартовал финальный турнир XXX чемпионата ДФЛ
21 сентября 2023 17:18
автор: Виталий Стопин
автор фото: dfl.org.ru

Сегодня, 21 сентября, в Новороссийске стартовал финальный этап XXX Открытого Чемпионата ДФЛ. В турнире принимают участие 31 команда мальчиков 2012 года рождения.

Все они являются победителями и «серебряными» призёрами отборочных соревнований, проходивших с февраля по август по всей России: от Хабаровска до Калининграда. Также в турнире принимает участие команда девочек 2011г.р. «Чертаново», которая заняла первое место в Суперфинале фестиваля «Локобол – 2023 – РЖД» и выиграла поездку на Чемпионат ДФЛ.

Матчи соревнований принимают поля учебно-тренировочной базы «Буткэмп».Состав участников:

  1. «Зенит» (Санкт-Петербург);
  2. «Краснодар- Сборная Края» (Краснодар);
  3. «Краснодар-Жлобы» (Краснодар);
  4. «Балтика» (Калининград);
  5. «Авангард» (Курск);
  6. «Атом» (Димитровград);
  7. «Витязь» (Рязань);
  8. «Динамо» (Кострома);
  9. «Дмитров» (Дмитров);
  10. «Дружба» (Майкоп);
  11. ДЮСШ (Рузаевка);
  12. «Искра» (Хабаровск);
  13. К-8 (Новороссийск);
  14. «Кожаный мяч» (Ставрополь);
  15. «Металлург» (Алчевск);
  16. «Муром» (Муром);
  17. «Нарт» (Черкесск);
  18. «Оскол» (Старый Оскол);
  19. «Приазовье» (п. Овощной);
  20. «Рапид» (Ростов-на-Дону);
  21. «Ресурсы Сибири» (Абакан);
  22. «Свободный труд» (Новоселицкое);
  23. Сборная Кировской области;
  24. СШ им. Г.А. Романенко (Кисловодск);
  25. СШ им. Г.А. Ярцева (Кострома);
  26. СШ по футболу (Ставрополь);
  27. СШОР №8 «Северный» (Нижний Новгород);
  28. «Торпедо» (Воронеж);
  29. «Торпедо» (Мостовской);
  30. «Черноморец» (Новороссийск);
  31. «Чертаново-2011-девочки» (Москва);
  32. ФШМ (Махачкала).

Чемпионат ДФЛ – старейший турнир Лиги. Первые соревнования были проведены 29 лет назад — в 1994 году. Через этот турнир прошли будущие игроки сборной России — Роман Адамов, Александр Анюков, Марат Измайлов, Александр Кокорин, Денис Колодин, тренеры Леонид Слуцкий, Андрей Талалаев, Игорь Осинькин и многие другие известные игроки и специалисты.

источник: «Советский спорт»
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