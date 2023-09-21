В Новороссийске стартовал финальный турнир XXX чемпионата ДФЛ

Сегодня, 21 сентября, в Новороссийске стартовал финальный этап XXX Открытого Чемпионата ДФЛ. В турнире принимают участие 31 команда мальчиков 2012 года рождения.

Все они являются победителями и «серебряными» призёрами отборочных соревнований, проходивших с февраля по август по всей России: от Хабаровска до Калининграда. Также в турнире принимает участие команда девочек 2011г.р. «Чертаново», которая заняла первое место в Суперфинале фестиваля «Локобол – 2023 – РЖД» и выиграла поездку на Чемпионат ДФЛ.

Матчи соревнований принимают поля учебно-тренировочной базы «Буткэмп».Состав участников:

«Зенит» (Санкт-Петербург); «Краснодар- Сборная Края» (Краснодар); «Краснодар-Жлобы» (Краснодар); «Балтика» (Калининград); «Авангард» (Курск); «Атом» (Димитровград); «Витязь» (Рязань); «Динамо» (Кострома); «Дмитров» (Дмитров); «Дружба» (Майкоп); ДЮСШ (Рузаевка); «Искра» (Хабаровск); К-8 (Новороссийск); «Кожаный мяч» (Ставрополь); «Металлург» (Алчевск); «Муром» (Муром); «Нарт» (Черкесск); «Оскол» (Старый Оскол); «Приазовье» (п. Овощной); «Рапид» (Ростов-на-Дону); «Ресурсы Сибири» (Абакан); «Свободный труд» (Новоселицкое); Сборная Кировской области; СШ им. Г.А. Романенко (Кисловодск); СШ им. Г.А. Ярцева (Кострома); СШ по футболу (Ставрополь); СШОР №8 «Северный» (Нижний Новгород); «Торпедо» (Воронеж); «Торпедо» (Мостовской); «Черноморец» (Новороссийск); «Чертаново-2011-девочки» (Москва); ФШМ (Махачкала).

Чемпионат ДФЛ – старейший турнир Лиги. Первые соревнования были проведены 29 лет назад — в 1994 году. Через этот турнир прошли будущие игроки сборной России — Роман Адамов, Александр Анюков, Марат Измайлов, Александр Кокорин, Денис Колодин, тренеры Леонид Слуцкий, Андрей Талалаев, Игорь Осинькин и многие другие известные игроки и специалисты.