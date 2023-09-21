В Новороссийске стартовал финальный турнир XXX чемпионата ДФЛ

Сегодня, 21 сентября, в Новороссийске стартовал финальный этап XXX Открытого Чемпионата ДФЛ. В турнире принимают участие 31 команда мальчиков 2012 года рождения.
Все они являются победителями и «серебряными» призёрами отборочных соревнований, проходивших с февраля по август по всей России: от Хабаровска до Калининграда. Также в турнире принимает участие команда девочек 2011г.р. «Чертаново», которая заняла первое место в Суперфинале фестиваля «Локобол – 2023 – РЖД» и выиграла поездку на Чемпионат ДФЛ.
Матчи соревнований принимают поля учебно-тренировочной базы «Буткэмп».Состав участников:
- «Зенит» (Санкт-Петербург);
- «Краснодар- Сборная Края» (Краснодар);
- «Краснодар-Жлобы» (Краснодар);
- «Балтика» (Калининград);
- «Авангард» (Курск);
- «Атом» (Димитровград);
- «Витязь» (Рязань);
- «Динамо» (Кострома);
- «Дмитров» (Дмитров);
- «Дружба» (Майкоп);
- ДЮСШ (Рузаевка);
- «Искра» (Хабаровск);
- К-8 (Новороссийск);
- «Кожаный мяч» (Ставрополь);
- «Металлург» (Алчевск);
- «Муром» (Муром);
- «Нарт» (Черкесск);
- «Оскол» (Старый Оскол);
- «Приазовье» (п. Овощной);
- «Рапид» (Ростов-на-Дону);
- «Ресурсы Сибири» (Абакан);
- «Свободный труд» (Новоселицкое);
- Сборная Кировской области;
- СШ им. Г.А. Романенко (Кисловодск);
- СШ им. Г.А. Ярцева (Кострома);
- СШ по футболу (Ставрополь);
- СШОР №8 «Северный» (Нижний Новгород);
- «Торпедо» (Воронеж);
- «Торпедо» (Мостовской);
- «Черноморец» (Новороссийск);
- «Чертаново-2011-девочки» (Москва);
- ФШМ (Махачкала).
Чемпионат ДФЛ – старейший турнир Лиги. Первые соревнования были проведены 29 лет назад — в 1994 году. Через этот турнир прошли будущие игроки сборной России — Роман Адамов, Александр Анюков, Марат Измайлов, Александр Кокорин, Денис Колодин, тренеры Леонид Слуцкий, Андрей Талалаев, Игорь Осинькин и многие другие известные игроки и специалисты.