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Павел Стипиди: никогда не поверю, что Карпин говорит о деградации нашего футбола

Валерий Георгиевич советовал отечественным футболистам уезжать в Европу.
21 сентября 2023 18:36
автор: Тимур Пацюк

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о совете главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ранее рулевой национальной команды советовал отечественным футболистам уезжать в Европу.

«Я не говорю, что Карпин супертренер, но мозги у него есть. Не думаю, что он может высказывать такие вещи. Да и сам Валерий Георгиевич потом отметил, что его слова не так передали.

Никогда не поверю, что Карпин говорит о деградации нашего футбола. Ничего он не деградирует. Это всё со слов тех людей, которые пытаются расшатать наш футбольный мир», - цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Накануне Егор Титов высказался о критике Тарасовой в адрес Карпина.

источник: «Евро-футбол.ру»
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