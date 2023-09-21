ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сулейманову и Агаларову предлагали азербайджанское гражданство

Пока с главной сборной России у парней не ладится.
21 сентября 2023 18:47
автор: Тимур Пацюк

Нападающему «Ариса» Магомеду-Шапи Сулейманову и форварду «Ахмата» Гамиду Агаларову предлагали сменить спортивное гражданство. Об этом рассказал главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев.

«Федерация предлагала Сулейманову получить гражданство Азербайджана и выступать за местную сборную. Еще рассматривали Агаларова. Он мог перейти в «Сабах» после успешного сезона в «Уфе». Но мы не смогли договориться с Гамидом», — отметил Мусаев в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Шапи провёл лишь 3 матча (113 минут) и не отметился результативными действиями. В активе Агаларова три игры (101 минута) и один гол.

«Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России
«Оренбург» возглавляет таблицу группы А.
21.09.2023 19:20
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дюков рассказал о своей футбольной карьере
Функционер играл на позиции крайнего полузащитника.
21.09.2023 19:15
Футбол
автор: Никита Плохих
Защитник «Оренбурга» Гойкович: Москва - самая чистая столица в мире
Футболист не против получить российское гражданство.
21.09.2023 19:02
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дюков прокомментировал критику Абаскаля из-за травмы Литвинова
По словам президента РФС, он впервые услышал о травме от тренера «Спартака».
21.09.2023 19:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Дюков рассказал, что Карасёв может получить назначение на матч УЕФА
Российские судьи не работали на матчах УЕФА с 2022 года.
21.09.2023 18:53
Футбол
автор: Никита Плохих
«Сильно сомневаюсь». Дюков — о перспективе товарищеского матча с европейской сборной
Сборная России отстранена от международных соревнований.
21.09.2023 18:43
Футбол
автор: Никита Плохих
Защитник «Торино» Сазонов заявил, что ему тяжело дался отказ от сборной России
Защитник «Торино» Сазонов заявил, что ему тяжело дался отказ от сборной России
Футболист минувшим летом сменил РПЛ на Серию А.
21.09.2023 18:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.