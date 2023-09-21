Сулейманову и Агаларову предлагали азербайджанское гражданство

Нападающему «Ариса» Магомеду-Шапи Сулейманову и форварду «Ахмата» Гамиду Агаларову предлагали сменить спортивное гражданство. Об этом рассказал главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев.

«Федерация предлагала Сулейманову получить гражданство Азербайджана и выступать за местную сборную. Еще рассматривали Агаларова. Он мог перейти в «Сабах» после успешного сезона в «Уфе». Но мы не смогли договориться с Гамидом», — отметил Мусаев в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Шапи провёл лишь 3 матча (113 минут) и не отметился результативными действиями. В активе Агаларова три игры (101 минута) и один гол.