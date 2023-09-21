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Защитник «Оренбурга» Гойкович: Москва - самая чистая столица в мире

Футболист не против получить российское гражданство.
21 сентября 2023 19:02
автор: Александр Кожевников

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился впечатлениями от Москвы.

«Москва – самый лучший город, в котором я был. Мне понравилась Красная площадь и весь центр города.

Могу сказать точно: ваша столица – самая чистая в мире. Меня сильно удивила чистота местных улиц.

Москва отлично смотрится! В будущем планирую проехать по Подмосковью и посмотреть, как там», - приводит слова Гойковича Sport24.

Ранее сообщалось, что Гойкович не против получить российское спортивное гражданство.

Ренато заигран за юношескую и молодежную сборную Боснии и Герцеговины. За основную команду защитник не выступал.

источник: Sport24.ru
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