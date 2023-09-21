Защитник «Химок» Терехов рассказал, что мог перейти в ЦСКА и «Динамо»

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал, что в летнее трансферное окно мог перейти в московские ЦСКА или «Динамо».

«Варианты с ЦСКА и «Динамо»? Разговоры были, но до конкретики не дошло. Хорошие отношения с Федотовым? Да, у Владимира Валентиновича была заинтересованность во мне. Но ЦСКА – большой клуб, решают другие люди. Возможно, из‑за этого в итоге не получилось», – приводит слова Терехова в «Матч ТВ».

Терехов перешёл в «Химки» в августе 2023 года. 33‑летний футболист заключил контракт по схеме «2+1».

Ранее защитник выступал за брянское и московское «Динамо», калининградскую «Балтику», астраханский «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи».