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Защитник «Химок» Терехов рассказал, что мог перейти в ЦСКА и «Динамо»

Столичные клубы интересовались игроком.
21 сентября 2023 22:30
автор: Денис Владимиров

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал, что в летнее трансферное окно мог перейти в московские ЦСКА или «Динамо».

«Варианты с ЦСКА и «Динамо»? Разговоры были, но до конкретики не дошло. Хорошие отношения с Федотовым? Да, у Владимира Валентиновича была заинтересованность во мне. Но ЦСКА – большой клуб, решают другие люди. Возможно, из‑за этого в итоге не получилось», – приводит слова Терехова в «Матч ТВ».

Терехов перешёл в «Химки» в августе 2023 года. 33‑летний футболист заключил контракт по схеме «2+1».

Ранее защитник выступал за брянское и московское «Динамо», калининградскую «Балтику», астраханский «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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