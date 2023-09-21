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Защитник ЦСКА Мойзес пропустит матч девятого тура РПЛ с «Ростовом»

Футболист не успеет восстановиться после травмы.
21 сентября 2023 23:37
автор: Денис Владимиров

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес пропустит матч девятого тура РПЛ с «Ростовом» из-за травмы, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, 28-летний футболист должен вернуться к следующему матчу армейцев в чемпионате России, который они проведут с калининградской «Балтикой».

Мойзес получил повреждение в игре восьмого тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:2). Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что бразилец должен возобновить занятия в общей группе 21 сентября.

Матч «Ростов» – ЦСКА состоится 24 сентября и начнётся в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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