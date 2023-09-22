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Боснийский «Зриньски» установил рекорд Лиги конференций

«Помог» в этом нидерландский АЗ.
22 сентября 2023 08:42
автор: Максим Скороходов

Боснийский «Зриньски» победил АЗ в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги конференций со счётом 4:3.

Это первый случай в истории турнира, когда команда выигрывает матч, уступая - 0:3.

На голы футболистов гостей Мирона ван Бредероде (10-я минута), Свена Мийнанса (32) и Дани де Вита (44), хозяева поля ответили дублем Звономира Кожуля (48, 81) и мячами Йосипа Чорлуки (68) и Алдина Хрвановича (71).

Также в группе Е находятся «Легия» и «Астон Вилла», клуб из Польши добыл домашнюю победу со счётом 3:2.

источник: «Советский спорт»
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