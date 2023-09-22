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Владимир Ивич раскрыл секрет лидерства «Краснодара» в текущем сезона РПЛ

За 8 туров команда набрала 18 очков.
22 сентября 2023 10:29
автор: Виталий Овсянников

Сербский специалист Владимир Ивич, занимающий пост наставника ФК «Краснодар», высказался о лидерстве своей команды по итогам первых 8-ми туров РПЛ.

«Мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому», — заявил Ивич в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В следующем туре РПЛ «быки» сыграют домашний матч против «Урала». Встреча состоится 24 сентября в 19:00 (мск).

источник: «Спорт-Экспресс»
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