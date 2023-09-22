Владимир Ивич раскрыл секрет лидерства «Краснодара» в текущем сезона РПЛ

Сербский специалист Владимир Ивич, занимающий пост наставника ФК «Краснодар», высказался о лидерстве своей команды по итогам первых 8-ми туров РПЛ.

«Мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому», — заявил Ивич в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В следующем туре РПЛ «быки» сыграют домашний матч против «Урала». Встреча состоится 24 сентября в 19:00 (мск).