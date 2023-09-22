Севикян рассказал, почему сделал выбор в пользу сборной Армении

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, почему принял решение выступать за сборную Армении.

«У меня родители армяне. Они из ахалкалакского района, это находится на территории Грузии. Там есть армянский диалект, он немного другой. На нем я разговариваю. Меня крестили в Армении. В детстве ездил туда на все лето — к бабушке с дедушкой. Посещал Ереван несколько раз. В прошлом году там был, как раз на матче сборной, когда они играли с Шотландцами. Мне кажется, сердце наталкивало меня на мысль о том что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», — приводит слова Севикяна официальный YouTube-канал РПЛ.

Ранее футболист нижегородского клуба отказался от приглашения в сборную России. В итоге Севикян принял решение выступать за сборную Армении.

Напомним, с 2016 по 2022 год Савикян выступал за юношеские и молодежные сборные России.

Ранее Севикян рассказал о реакции общественности на его выбор в пользу сборной Армении.