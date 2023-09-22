Нагельсманн после назначения в сборную Германии назвал имя капитана

Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн принял решение сохранить полузащитника Илкая Гюндогана в роли капитана команды.

«Я оставлю всё как есть. Я очень уверен в Илкае как в человеке и как в игроке. Думаю, решение было правильным. Я уже говорил с ним об этом и проинформировал его», – приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Гюндоган дебютировал за национальную команду Германии в октябре 2011 года. С тех пор он сыграл в составе сборной 69 матчей, отметился 17 забитыми мячами и отдал семь результативных передач.

Ранее стало известно, что сборная Германии объявила о назначении Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера.