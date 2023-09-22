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Агент Барбоза не исключил, что Марат Измайлов начнет тренерскую карьеру

Футболист «повесил бутсы на гвоздь» в 2017 году.
22 сентября 2023 22:19
автор: Денис Владимиров

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, чем в настоящее время занимается его бывший клиент, экс‑полузащитник сборной России по футболу Марат Измайлов.

21 сентября Измайлову исполнился 41 год.

«Он много путешествует и иногда играет в футбол в товарищеских матчах с друзьями. У него прекрасная жизнь. Хочет ли он стать тренером или функционером? Марат пока не говорит об этом. Но как известно, он очень любит футбол, — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Измайлов завершил карьеру в 2017 году. Последним его клубом был московский «Арарат». Также он защищал цвета «Локомотива», лиссабонского «Спортинга», «Порту», «Краснодара» и азербайджанской «Габалы».

Измайлов является двукратным чемпионом России в составе «Локомотива» и победителем первенства Португалии в составе «Порту». На его счету 35 матчей и два гола за сборную России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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