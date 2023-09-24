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Леонид Федун: будь Промес поудачливее, «Спартак» мог обыграть «Динамо» крупнее

Но довольствоваться пришлось малым.
24 сентября 2023 09:35
автор: Тимур Пацюк

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги матча красно-белых с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«Игра тяжёлая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд «Спартак» не пропускает.

Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав: Хлусевич вернулся в оборону слева, он там гораздо эффективнее. Хорошо сыграл Дуарте. Если бы Квинси был поудачливее, счёт мог бы быть крупным», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Красно-белые набрали 16 очков и располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Динамо» с 15 баллами занимает пятое место.

Ранее Эменике сравнил Леонида Федуна с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

источник: «Спорт-Экспресс»
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