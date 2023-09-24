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Вильсон Изидор: обещаю, что в матче с «Локомотивом» выложусь на все 100

Форвард готовится ко встрече с бывшим клубом.
24 сентября 2023 09:55
автор: Тимур Пацюк

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в 9-м туре РПЛ. Напомним, французский нападающий арендован питерцами у «Локо» до конца сезона.

«Я очень жду матч, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями. Обещаю, что выложусь на все 100. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно», - цитирует француза пресс-служба «Зенита».

Напомним, в красно-зелёной футболке Изидор провёл 42 матча, забил 19 мячей и 7 раз ассистировал партнёрам.

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