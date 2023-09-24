«Локомотив» вырвал победу у «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ благодаря голу Тикнизяна

Футболисты «Зенита» на своём поле потерпели поражение от «Локомотива» в матче 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу столичной команды.

В составе сине-бело-голубых забитым мячом отличился нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте. Железнодорожники ответили голом форварда Максима Глушенкова на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время защитник Наир Тикнизян отправил второй мяч в ворота сине-бело-голубых, а спустя пару минут получил красную карточку.

Таким образом, «Локомотив» набирает 15 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на третьей строчке, имея в своём активе 17 очков.

РПЛ.

9-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: Кассьерра, 22 – Глушенков, 60. Тикнизян, 90+1.

Удаление: Тикнизян, 90+7.