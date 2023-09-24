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Власов оценил перспективы «Зенита» защитить чемпионство РПЛ в сезоне-2023/2024

Сине-бело-голубые выигрывали трофей последние пять лет.
24 сентября 2023 23:28
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Зенита» Олег Власов считает, что питерскому клубу будет непросто в очередной раз завоевать титул Российской премьер-лиги.

Сегодня, 24 сентября, подопечные Сергея Семака проиграли «Локомотиву» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Зениту» будет непросто защитить чемпионство. Просто вообще не бывает. У «Зенита» хорошие шансы вновь стать чемпионом, учитывая, что команда показывает хорошую и мощную игру. Есть запас прочности. «Зенит» может добавлять от игры к игре. «Краснодар»? У них есть определённые шансы на чемпионство. Но у петербуржцев больше шансов. А «Спартак» сейчас не в лучшей форме», — приводит слова Власова «Спорт день за днём».

В настоящее время «Зенит» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после девяти проведённых игр.

В прошедшем сезоне чемпионом России стали петербуржцы. Для команды Семака этот трофей стал пятым подряд.

источник: «Спорт день за днем»
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