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Дюков высказался о возможной отставке Карпина с поста главного тренера сборной России

Действующий контракт специалиста рассчитан до 1 августа 2024 года.
Дюков высказался о возможной отставке Карпина с поста главного тренера сборной России
25 сентября 2023 11:22
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Президент РФС Александр Дюков ответил, уйдет ли в ближайшее время Валерий Карпин с поста главного тренера сборной России.

Ранее специалист не исключил, что может покинуть должность в национальной команде и «Ростове».

«Мнe он этого не говoрил, я таких заявлений не cлышал», — приводят «РИА Новости» слова Дюкова.

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Команда не смогла принять участие в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропускает отбор на чемпионат Европы 2024 года.

источник: «РИА Новости»
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