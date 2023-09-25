В «Спартаке» прояснили ситуацию со скандальным видео с участием Промеса в отделе полиции

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал видео, на котором форвард команды Квинси Промес устроил скандал в одном из московских отделений полиции.

Ранее ролик был опубликован в телеграм-канале Mash, на котором видно, что нападающий красно-белых возмущённо общается с сотрудниками полиции и с помощью жестов пытается что-то объяснить. Игрок прибыл в участок с целью договориться об освобождении своих друзей, которых попали под подозрение в употреблении наркотических препаратов.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями». Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами — и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение тяжкого вреда здоровью его двоюродному брату. По версии следствия, футболист нанёс родственнику ножевое ранение в колено во время семейной вечеринки летом 2020 года.

В сезоне-2023/2024 Промес в составе «Спартака» принял участие в 12 матчах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.