Вице-президент ВФЛА: даже 11 кенийцев в составе не помогут футбольной сборной России 

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв оценил шансы натурализовать кенийских футболистов по примеру бегунов в 2015 году.

«Если говорить про футбольный матч, то мало что могу сказать. Можно, конечно, присмотреться к кенийцам, но если брать тех же футболистов, то надо начинать не с того, что просто взять талантливых, засунуть их в РПЛ и выдать паспорта, нужно смотреть, какой в целом это проект, к чему он может привести, какую пользу дать. Допустим, в своё время в лёгкой атлетике мы видели колоссальный дефицит и разницу результатов, которые показывали кенийские спортсмены среднего уровня.

В футболе приезд кенийских спортсменов в РФ - не одностороннее движение, ведь это обратный процесс: обмен информацией и соперничество на более высоком уровне. Я не отрицаю, что возможен и такой вариант. Мне хотелось бы вот это увидеть, а не просто заменить всю сборную кенийскими атлетами. Практически, это возможно, можно выдать много паспортов, и, вроде бы, вопрос решён. Но даже 11 кенийцев в составе футбольной сборной не помогут. В частности, начнутся разговоры, что за сборную должны выступать россияне, патриоты, люди, которые приняли русскую культуру и собираются жить в РФ, а не просто приехали на заработки», - сказал Балахничёв.

В 2015 году российская федерация легкой атлетики планировала развивать спортивное сотрудничество с Африкой. Тогда было четверо спортсменов бегунов из Кении Амос Кибиток,Исаак Кипкембой, Эванс Киплагат и Николас Чепсеба. Предполагалось, что вскоре они станут студентами Поволжской академии спорта и туризма и станут членами сборной России. Тогда Балахничёв активно поддерживал эту идею.

Матч России с Кенией может состояться в Анталье