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Агент Худякова высказался о возможностях вратаря «Локомотива» продолжить карьеру в Европе

Футболист является воспитанником московской команды.
25 сентября 2023 20:48
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент голкипера «Локомотива» Даниила Худякова поделился мнением по поводу игрового времени его клиента в стане железнодорожников.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист не появлялся на поле в майке красно-зелёных.

«У Худякова как была ситуация, так и остается. Отчасти, с Михаилом Галактионовым можно согласиться, что вратарям нужно набраться терпения. Одна позиция, а в клубе три вратаря, только тренер определяет единственного номинанта на матч. Мне тяжело сказать, что будет зимой, пока не готов говорить. Но, возможно, будем рассматривать вариант с трудоустройством в Европе. К зиме мы придем к определенному решению, чтобы «Локомотив» относился с пониманием. Будем искать взаимно приемлемый вариант», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Худяков дебютировал в основном составе «Локомотива» в сентябре 2021 года в матче РПЛ против «Химок» (0:0). С тех пор за столичный клуб сыграл 34 матча, пропустил 61 мяч и сохранил ворота «сухими» в шести встречах.

источник: Metaratings.ru
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