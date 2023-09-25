Газзаев считает, что Артем Дзюба унизил сам себя репликой в адрес Сергея Семака

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказался на тему скандального поведения форварда «Локомотива» Артема Дзюбы после матча 9-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1).

«Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо!

Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком», — сказал Газзаев «СЭ».

В воскресенье, 24 сентября, московская команда в гостях обыграла петербуржцев со счетом 2:1 в рамках 9-го тура РПЛ. После завершения игры 35-летний футболист на вопрос о примирении с Семаком ответил: «А кто это?».

Дзюба играл в составе «Зенита» под руководством Семака с 2018 по 2022 год. В феврале 2023 года он присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.