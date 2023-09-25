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Рахимов считает, что «Рубин» находится не на своей позиции в РПЛ

По словам Рахимова, сказывается фактор невезения.
25 сентября 2023 23:50
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу казанского клуба в матче девятого тура РПЛ с воронежским «Факелом».

«Мы понимали, что это очень важная игра. Потому что по игре мы находимся не на своем месте. Мы достаточно много очков потеряли. Те очки, которые мы потеряли, нам всё залетало.

Нам нужно было быстро приспособиться к этой игре. К сожалению, в первые 20-25 минут мы этого не сделали, мы достаточно медленно контролировали мяч», – приводит слова Рахимова «Спорт-Экспресс».

После девяти проведённых туров в РПЛ «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Факел» находится на последней, 16-й позиции, имея в своём активе пять баллов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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