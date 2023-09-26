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Кузнецов рассказал о подготовке 2DROTS к матчу с «Химками» в Кубке России

Медийный клуб проведёт встречу с командой Первой лиги в четверг, 28 сентября.
26 сентября 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о подготовительном процессе к матчу 1/32 финала Кубка России с «Химками».

«Уровень Первой лиги выше Второй, поэтому серьезно готовимся. Посмотрели «Химки», стараемся выжать полезную информацию, выделить слабые и сильные стороны. Но еще неизвестно, какой состав будет играть у соперника. Талалаев говорил, что выйдут игроки, получающие меньше игровой практики, но мы будем готовиться на основной состав. Хочется пожелать Талалаеву, чтобы «Химки» вышли в РПЛ в следующем году, а наш очный матч получился интересным», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Ранее медийный клуб 2DROTS в рамках Пути регионов Кубка России прошёл «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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