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Филимонов объяснил частые ошибки вратарей «Спартака»

Вина в том числе на Гильермо Абаскале.
26 сентября 2023 23:45
автор: Максим Скороходов

Легенда «Спартака», шестикратный чемпион России Александр Филимонов рассказал, почему вратари красно-белых часто ошибаются.

«Каждый вратарь понимает, что может не выйти на следующий матч. Это стрессовый момент, так как необходимо постоянно находиться в тонусе. А при частой ротации можно легко потерять темп, не только форму. Поэтому никто из голкиперов «Спартака» не в состоянии толком проявить свои лучшие качества. Они постоянно озабочены вопросом, будут ли играть. Из-за этого появляются неуверенность в себе и грубые ошибки, ведь нет ощущения, что, совершив помарку, не угодишь в глубокий запас», - приводит RT слова Филимонова.

«Спартак» в текущем сезоне выпускал трех голкиперов. Александр Селихов пропустил два гола в четырех матчах, трижды сыграв на ноль.

На счету Александра Максименко семь матчей, шесть пропущенных мячей и два «сухаря».

Илья Свинов в трех встречах пропустил десять голов и ни разу не оставил ворота в неприкосновенности.

источник: «RT на русском»
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