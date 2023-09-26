Филимонов объяснил частые ошибки вратарей «Спартака»

Легенда «Спартака», шестикратный чемпион России Александр Филимонов рассказал, почему вратари красно-белых часто ошибаются.

«Каждый вратарь понимает, что может не выйти на следующий матч. Это стрессовый момент, так как необходимо постоянно находиться в тонусе. А при частой ротации можно легко потерять темп, не только форму. Поэтому никто из голкиперов «Спартака» не в состоянии толком проявить свои лучшие качества. Они постоянно озабочены вопросом, будут ли играть. Из-за этого появляются неуверенность в себе и грубые ошибки, ведь нет ощущения, что, совершив помарку, не угодишь в глубокий запас», - приводит RT слова Филимонова.

«Спартак» в текущем сезоне выпускал трех голкиперов. Александр Селихов пропустил два гола в четырех матчах, трижды сыграв на ноль.

На счету Александра Максименко семь матчей, шесть пропущенных мячей и два «сухаря».

Илья Свинов в трех встречах пропустил десять голов и ни разу не оставил ворота в неприкосновенности.