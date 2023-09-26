«Бавария» разгромила «Пройссен Мюнстер» и вышла во второй раунд Кубка Германии

Сегодня, 26 сентября, на арене «Пройссенштадион» состоялся матч первого раунда Кубка Германии между местным «Пройссен Мюнстер» и «Баварией». Подопечные Томаса Тухеля одержали уверенную победу – 4:0.

На 9-й минуте счёт открыл Эрик Шупо-Мотинг. Закрепил успех ещё до перерыва Конрад Лаймер – 2:0. На пятой компенсированной к первому тайму минуте отличился Франс Кретциг. Довершил разгром Матис Тель уже на 86-й минуте.

Напомним, действующим обладателем трофея является «РБ Лейпциг». «Бавария» в прошлом сезоне вылетела на стадии 1/4 финала от «Фрайбурга» (1:2).