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«Бавария» разгромила «Пройссен Мюнстер» и вышла во второй раунд Кубка Германии

Чемпион не испытал никаких проблем.
26 сентября 2023 23:43
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 26 сентября, на арене «Пройссенштадион» состоялся матч первого раунда Кубка Германии между местным «Пройссен Мюнстер» и «Баварией». Подопечные Томаса Тухеля одержали уверенную победу – 4:0.

На 9-й минуте счёт открыл Эрик Шупо-Мотинг. Закрепил успех ещё до перерыва Конрад Лаймер – 2:0. На пятой компенсированной к первому тайму минуте отличился Франс Кретциг. Довершил разгром Матис Тель уже на 86-й минуте.

Напомним, действующим обладателем трофея является «РБ Лейпциг». «Бавария» в прошлом сезоне вылетела на стадии 1/4 финала от «Фрайбурга» (1:2).

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