Колосков заявил, что «Крылья Советов» показывают лучший футбол в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался об игре «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне.

«Сейчас «Крылья Советов» показывают лучший футбол в РПЛ, об этом стоит сказать. Мне очень нравится эта команда, за их игрой наблюдать одно удовольствие. У них поставленная игра, всё через пас. Единственное, у них наблюдается большой перекос в атаку, в обороне команда играет не так уверенно, как впереди. Думаю, в этом сезоне «Крылья» поборются за медали», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Самарский клуб находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в девяти турах.

Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут со «Спартаком». Поединок состоится в воскресенье, 1 октября. Начало игры в 16:30 мск.