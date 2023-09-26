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Колосков заявил, что «Крылья Советов» показывают лучший футбол в РПЛ

Клуб идёт на втором месте в таблице.
26 сентября 2023 23:50
автор: Александр Кожевников

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался об игре «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне.

«Сейчас «Крылья Советов» показывают лучший футбол в РПЛ, об этом стоит сказать. Мне очень нравится эта команда, за их игрой наблюдать одно удовольствие. У них поставленная игра, всё через пас. Единственное, у них наблюдается большой перекос в атаку, в обороне команда играет не так уверенно, как впереди. Думаю, в этом сезоне «Крылья» поборются за медали», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Самарский клуб находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в девяти турах.

Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут со «Спартаком». Поединок состоится в воскресенье, 1 октября. Начало игры в 16:30 мск.

источник: «РБ-Спорт»
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