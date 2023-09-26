Представлен рейтинг лучших голкиперов XXI века по версии FourFourTwo

Стал известен рейтинг лучших вратарей XXI века по версии FourFourTwo. Список был представлен пресс-службой британского издания.

Победителем в данном топе был признан экс-голкипер сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. На втором месте оказался вратарь Икер Касильяс, который большую часть карьеры провёл в «Реале» и выступал в составе национальной команды Испании. Тройку лучших замкнул легенда «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эдвин ван дер Сар.

В десятку лучших также вошли Петр Чех («Челси»/«Арсенал»), Оливер Кан, Мануэль Нойер (оба - «Бавария»), Виктор Вальдес («Барселона») и Давид Де Хеа, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

Буффон выступал в общей сложности за «Ювентус» на протяжении 20 лет. Он завершил профессиональную карьеру в августе 2023 года в составе родной «Пармы». Он является чемпионом мира и десятикратным чемпионом Испании.