ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Колыванов — об уровне РПЛ: всегда хочется видеть иностранцев высокого класса

Весной прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой.
27 сентября 2023 08:50
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник юношеской сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался относительно уровня РПЛ.

Специалист считает, что одной из причин его падения является отстранение от международных турниров.

«Понятнo, что всегда хочется видеть инострaнцев высокого класса, чтобы другие футбoлисты к ним тянулись и росли. По объективным причинaм пока их нельзя пригласить. Жaлко, что мы не играем отборочные на междунарoдные турниры, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Надо потерпеть. Когда-то нас вернут», — приводит «Чемпионат» слова Колыванова.

Ранее исполком УЕФА выступил с предложением допустить сборную России до 17 лет до международных турниров.

Президент УЕФА назвал дискриминацией отстранение сборной России до 17 лет от турниров

источник: Чемпионат.com
Сэр Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории мирового футбола
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг величайших наставников.
27.09.2023 09:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Самюэль Это’О прилетит на товарищеский матч между Россией и Камеруном
Национальные команды проведут встречу 12 октября.
27.09.2023 09:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Хави раскритиковал игроков «Барселоны» после матча с «Мальоркой»
Каталонская команда не знает поражений в новом сезоне.
27.09.2023 08:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Наполи» Осимхен может подать иск в суд на клуб из-за видеоролика
Футболист стал чемпионом Италии в составе команды в минувше сезоне.
27.09.2023 08:19
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче Кубка английской лиги
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче Кубка английской лиги
«МЮ» вышел в следующий раунд турнира.
27.09.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Представлен рейтинг лучших голкиперов XXI века по версии FourFourTwo
Лидером топа стал футболист недавно завершивший карьеру.
26.09.2023 23:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Президент Украины Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником
Президент Украины Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником
Бывший игрок «Милана» руководил национальной командой более 5 лет.
26.09.2023 23:55
Футбол
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.