Игорь Колыванов: многие специалисты попадают в РПЛ по неизвестным причинам

Российский специалист Игорь Колыванов, на текущий момент возглавляющий подмосковный клуб «Текстильщик» отреагировал на слова своего коллеги Дениса Бояринцева, который заявил о том, что некоторые тренеры, не победив ни в Первой, ни во Второй лиге, сразу попадают в РПЛ.

«Если их выбирают, значит, считают, что они более достойны. Есть люди, которые доказали и в Первом, и во Втором дивизионе, но по каким-то причинам им не предоставляется шанс в РПЛ. У нас много людей, которые попадают в РПЛ непонятно по каким причинам. Может, хотят что-то новенькое привнести в наш футбол — это их право. Возможно, руководители со своей колокольни видят иначе», — сказал Колыванов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 55-летний российский специалист ранее возглавлял «Уфу», «Торпедо» и ереванский «Арарат». С 2022 года Колыванов является наставником «Текстильщика».