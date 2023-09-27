ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Игорь Колыванов: многие специалисты попадают в РПЛ по неизвестным причинам

Мнение наставника «Текстильщика».
27 сентября 2023 09:49
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Игорь Колыванов, на текущий момент возглавляющий подмосковный клуб «Текстильщик» отреагировал на слова своего коллеги Дениса Бояринцева, который заявил о том, что некоторые тренеры, не победив ни в Первой, ни во Второй лиге, сразу попадают в РПЛ.

«Если их выбирают, значит, считают, что они более достойны. Есть люди, которые доказали и в Первом, и во Втором дивизионе, но по каким-то причинам им не предоставляется шанс в РПЛ. У нас много людей, которые попадают в РПЛ непонятно по каким причинам. Может, хотят что-то новенькое привнести в наш футбол — это их право. Возможно, руководители со своей колокольни видят иначе», — сказал Колыванов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 55-летний российский специалист ранее возглавлял «Уфу», «Торпедо» и ереванский «Арарат». С 2022 года Колыванов является наставником «Текстильщика».

источник: Чемпионат.com
«Устроили клоунаду». Шалимов — о поведении игроков «Торпедо» в серии пенальти матча с «Уфой»
Встреча состоялась в 1/32 финала Кубка России.
27.09.2023 11:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Томас Райс уволен с поста главного тренера «Шальке»
В минувшем сезоне клуб вылетел из Бундеслиги.
27.09.2023 10:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Буффон признан лучшим голкипером XXI века по версии FourFourTwo
Касильяс — 2-й, Кан не попал в топ-5.
27.09.2023 10:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Даже немцам не запрещали символику». Геркус — о решении УЕФА по допуску сборной России до 17 лет
Окончательное решение пока не принято.
27.09.2023 10:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Локомотива» Сарвели заявил, что легко смог бы прожить на 50 тысяч рублей
Нападающий «Локомотива» Сарвели заявил, что легко смог бы прожить на 50 тысяч рублей
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 млн евро.
27.09.2023 09:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сэр Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории мирового футбола
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг величайших наставников.
27.09.2023 09:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Самюэль Это’О прилетит на товарищеский матч между Россией и Камеруном
Самюэль Это’О прилетит на товарищеский матч между Россией и Камеруном
Национальные команды проведут встречу 12 октября.
27.09.2023 09:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.