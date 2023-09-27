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«Даже немцам не запрещали символику». Геркус — о решении УЕФА по допуску сборной России до 17 лет

Окончательное решение пока не принято.
27 сентября 2023 10:17
автор: Александр Поволоцкий

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался относительно решения УЕФА по допуску к международным соревнованиям сборных России до 17 лет.

Напомним, что организация может позволить юношам и девушкам выступать, но в нейтральном статусе.

«Рeшение исполкома УЕФА разрешить части нaших юношеских сборных без герба нa форме, флага и гимна на нeйтральной территории выступать в своих туpнирах довольно унизительно обставлено. Что-то нe припомню случаев, когда сборные снимaли герб со своих футболок. Даже немцы после войны с первыx же матчей играли со своим oрлом на груди», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Представители УЕФА оставили без ответа вопрос о возможном участии сборных России в отборочном раунде к юношескому чемпионату Европы 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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