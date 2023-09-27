Буффон признан лучшим голкипером XXI века по версии FourFourTwo

Сегодня, 27 сентября, авторитетный футбольный портал FourFourTwo составил рейтинг десяти лучших голкиперов XXI века.

Первое место занял экс-вратарь «Ювентуса» и итальянской сборной Джанлуиджи Буффон. В 2006 году он стал чемпионом мира. Карьера итальянца продолжалась с 1995 по 2023 год. Вторую строчку занял испанец Икер Касильяс. Третье место в Эдвина ван дер Сара.

Джанлуиджи Буффон; Икер Касильяс; Эдвин ван дер Сар; Петр Чех; Мануэль Нойер; Оливер Кан; Виктор Вальдес; Давид Де Хеа; Жулио Сезар; Уго Льорис.

Ранее портал FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола.