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Буффон признан лучшим голкипером XXI века по версии FourFourTwo

Касильяс — 2-й, Кан не попал в топ-5.
27 сентября 2023 10:30
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 27 сентября, авторитетный футбольный портал FourFourTwo составил рейтинг десяти лучших голкиперов XXI века.

Первое место занял экс-вратарь «Ювентуса» и итальянской сборной Джанлуиджи Буффон. В 2006 году он стал чемпионом мира. Карьера итальянца продолжалась с 1995 по 2023 год. Вторую строчку занял испанец Икер Касильяс. Третье место в Эдвина ван дер Сара.

  1. Джанлуиджи Буффон;
  2. Икер Касильяс;
  3. Эдвин ван дер Сар;
  4. Петр Чех;
  5. Мануэль Нойер;
  6. Оливер Кан;
  7. Виктор Вальдес;
  8. Давид Де Хеа;
  9. Жулио Сезар;
  10. Уго Льорис.

Ранее портал FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола.

источник: FourFourTwo
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