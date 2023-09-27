Буффон признан лучшим голкипером XXI века по версии FourFourTwo

Сегодня, 27 сентября, авторитетный футбольный портал FourFourTwo составил рейтинг десяти лучших голкиперов XXI века.
Первое место занял экс-вратарь «Ювентуса» и итальянской сборной Джанлуиджи Буффон. В 2006 году он стал чемпионом мира. Карьера итальянца продолжалась с 1995 по 2023 год. Вторую строчку занял испанец Икер Касильяс. Третье место в Эдвина ван дер Сара.
- Джанлуиджи Буффон;
- Икер Касильяс;
- Эдвин ван дер Сар;
- Петр Чех;
- Мануэль Нойер;
- Оливер Кан;
- Виктор Вальдес;
- Давид Де Хеа;
- Жулио Сезар;
- Уго Льорис.
Ранее портал FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола.
источник: FourFourTwo