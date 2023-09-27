БК «Мелбет» подготовила две отличные акции для любителей экспрессов

БК «Мелбет» подготовила акцию «Гранд Экспресс» для ценителей больших экспрессов. Ключевым условием участия в акции является экспресс от трех любых событий на сумму от 500 рублей.

Участники, заключившие такие пари, получат бонусный коэффициент к купону и шанс увеличить свой выигрыш! Каждое событие в купоне должно иметь коэффициент не менее 1,5. Чем больше событий в экспрессе, тем выше бонусный коэффициент.

Чтобы принять участие в акциях, необходимо пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении букмекера. Участвуйте в новых акциях и наслаждайтесь футболом вместе с БК «Мелбет».

А для любителей пари на отечественный футбол БК «Мелбет» подготовила еще одно выгодное предложение. Акция «Экспресс Страховка на РПЛ и Первую Лигу» призвана поддержать футбольных энтузиастов и предоставить им возможность наслаждаться ставками на любимые команды.

Если ваш экспресс «не доехал» всего лишь из-за одного события БК «Мелбет» вернет 10% от суммы вашей ставки на основной баланс. Это надежная защита, которая подстрахует игрока при составлении длинных комбинированных ставок. Что особенно важно, страховка не требует отыгрыша и может быть сразу использована для заключения новых пари или вывода средств, а максимально возможный размер страховки составляет 10 000 рублей. В акции участвуют все пари «экспресс» от пяти событий РПЛ и/или Мелбет Первой Лиги с коэффициентом от 1,5 каждое.

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Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения - на сайте melbet.ru. Срок проведения Акции «Экспресс Страховка на РПЛ и Первую Лигу» с 21.07.2023 (12:00 UTC + 3) по 30.11.2023 (23:59 UTC + 3). Срок проведения Акции «ГРАНД ЭКСПРЕСС» с 13.02.2023 (18:00 UTC + 3) по 31.01.2024 (23:59 UTC + 3). Срок акций может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.