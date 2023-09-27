В Ростове-на-Дону пройдёт турнир среди воспитанников детских домов «Игра твоей мечты»

30 сентября в Ростове-на-Дону берёт старт юбилейный V Всероссийский турнир для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты».

Организатором турнира в Ростове-на-Дону выступает Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб волонтёров», ФК «Ростов» и его болельщики при поддержке Фонда президентских грантов. Кроме Ростова-на-Дону отборочные этапы турнира пройдут в Туле, Владимире, Калуге, Торжке, Орле, Санкт-Петербурге и Красноярске.

60 команд будут бороться за кубок чемпионов и главный приз турнира — поездку в футбольный лагерь в Сочи, где у ребят будет возможность потренироваться у опытных специалистов и получить шанс попасть на стажировку в одну из ведущих академий страны.

«Мы продолжаем активно работать над развитием проекта. Организовываем ещё больше поездок в детские дома и школы-интернаты, проводим мастер-классы, привозим детей на футбольные матчи, экскурсии, на спортивные базы клубов, стадионы, музеи.

Сейчас ведем переговоры с одной из академий РФПЛ, чтобы мы можно было привозить лучших ребят на стажировки в клуб.

Дети с удовольствием принимают участие в наших мероприятиях, и с воодушевлением ждут старт турнира, готовятся, больше времени уделяют тренировкам и жаждут одержать победу», – рассказал директор турнира «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.