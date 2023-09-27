«Зенит» (Санкт-Петербург) – победитель XXX чемпионата ДФЛ

27 сентября в Широкой Балке (Краснодарский край) завершился XXX Чемпионат Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова. Награды турнира разыгрывали 31 команда мальчиков 2012 года рождения – победители и серебряные призёры отборочных соревнований.

Также в соревнованиях принимали участие девочки 2011 г.р. из московского «Чертаново», которые заняли первое место в Суперфинале фестиваля «Локобол – 2023 – РЖД» и выиграли поездку на чемпионат ДФЛ. Соревнования прошли на полях учебно-тренировочной базы «Буткэмп».

Сегодня, 27 сентября, состоялся суперфинал турнира. В решающем матче «Зенит» (Санкт-Петербург) выиграл у ставропольского «Кожаного мяча» со счетом 6:0. В игре за «бронзу» «Торпедо» из Воронежа одолело «Искру» (Хабаровск) – 1:0.

Детская футбольная лига

Сразу после матчей прошла церемония награждения суперфинала. Также в каждом коллективе были отмечены лучшие игроки, которым вручили мячи с автографами футболистов сборной России. Призы получили: защитник – Арсений Колонцов («Кожаный мяч»), нападающий – Александр Портнягин («Искра»), бомбардир – Александр Смольников («Зенит»), игрок – Ярослав Горбунов («Зенит»).

Детская футбольная лига

Лучшему вратарю турнира Тимуру Новикову («Торпедо») достался специальный приз, который учредили вратарь «СКА-Хабаровска» Владимир Сугробов и компания BeOne – перчатки от голкипера Первой лиги. Также Тимур получил его игровую футболку.

Гостями финальной части чемпионата ДФЛ стали бывший игрок столичных «Динамо» и «Локомотива», новороссийского «Черноморца», а ныне президент Новороссийской федерации футбола Виталий Бут и двукратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии», спортивный директор ФК «Черноморец» Владимир Бут.

Детская футбольная лига

Чемпионат ДФЛ – один из старейших турниров лиги. Первые соревнования были проведены в 1994 году. Через турнир прошли футболисты Роман Адамов, Александр Анюков, Марат Измайлов, Александр Кокорин, Денис Колодин, тренеры Леонид Слуцкий, Андрей Талалаев, Игорь Осинькин и многие другие известные игроки и специалисты.