«Надеюсь, однажды он возглавит сборную Нигерии». Эменике — о Карпине

Нигерийский футболист Эммануэль Эменике, ранее выступавший за московский «Спартак» на позиции нападающего, выразил надежду на то, что когда-нибудь Валерий Карпин возглавит сборную Нигерию.

«Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, однажды он возглавит сборную Нигерии. Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить, – заявил Эменике в интервью «Известиям».

Напомним, нигерийский нападающий выступал в «Спартаке» под руководством Карпина с 2011 по 2013 год.