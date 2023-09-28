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Широков оценил решение УЕФА допустить российские команды U17 до международных турниров

Однако никакой национальной символикой пользоваться россиянам нельзя.
28 сентября 2023 09:14
автор: Виталий Стопин

Бывший капитан сборной России Роман Широков оценил решение УЕФА в отношении юношеских команд России. Исполком УЕФА предложил допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до международных соревнований.

«У меня сейчас двоякое впечатление насчёт этого решение УЕФА: с одной стороны — допустили, а с другой стороны — с нами отказываются играть, но это полбеды.

С одной стороны — понимаю ребят и что нужно играть, но с другой — играть без флага и гимна — я себе такого не представляю. Однозначного мнения у меня по этому поводу нет», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

26 сентября в УЕФА сообщили, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания специальной военной операции Вооружённых сил РФ на Украине.

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
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