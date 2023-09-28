Широков оценил решение УЕФА допустить российские команды U17 до международных турниров

Бывший капитан сборной России Роман Широков оценил решение УЕФА в отношении юношеских команд России. Исполком УЕФА предложил допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до международных соревнований.
«У меня сейчас двоякое впечатление насчёт этого решение УЕФА: с одной стороны — допустили, а с другой стороны — с нами отказываются играть, но это полбеды.
С одной стороны — понимаю ребят и что нужно играть, но с другой — играть без флага и гимна — я себе такого не представляю. Однозначного мнения у меня по этому поводу нет», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».
26 сентября в УЕФА сообщили, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания специальной военной операции Вооружённых сил РФ на Украине.
Аршавин оценил решение УЕФА допустить юниорскую сборную России до международных матчей
источник: Телеканал «Матч ТВ»