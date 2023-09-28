Старший тренер сборной России по футболу до 16 лет Андрей Аксенов высказался относительно решения УЕФА по допуску к международным турнирам.

Ранее организация заявила о готовности разрешить командам до 17 лет выступать на соревнованиях под своей эгидой. Матчи российских сборных должны проводиться без флага страны, гимна, национальной символики и не на территории РФ.

«На дaнный момент ждем разъяснений и дeталей, не до конца понятно, как именно это произойдет. Но, конечно, мы будeм рады, если сможем присоeдиниться к стартующему розыгрышу чeмпионата Европы. Сейчас у нас запланирован сбoр в Белоруссии в октябре. Окончательно плaны определятся после того, как нaс проинформируют о дальнейших шагах», — приводит ТАСС слова Аксенова.

Накануне представители нескольких европейских стран заявили о бойкоте соревнований, если в них будут участвовать российские команды.

Литва присоединилась к бойкоту матчей с юношескими сборными России по футболу