Суд обвинил «Барселону» во взяточничестве по «делу Негрейры»

Суд считает руководство «Барселоны» виновным во взяточничестве по «делу Негрейры».

По информации El Debate, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий это дело, посчитал выплату € 7,5 млн бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA RFEF) преступлением. Отмечается, что во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты сине-гранатовых — Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

В феврале в СМИ начала поступать информация, что Негрейра шантажирует «Барселону» разоблачением. Затем стало известно, что каталонцы переводили крупные суммы денег на счёт Негрейры в период с 2016 по 2018 год. За это время сине-гранатовые заплатили функционеру € 1,4 млн.

Отметим, что руководство «Барсы» объясняет выплаты Негрейре тем, что чиновник составлял для них отчёты о молодых футболистах и судействе.