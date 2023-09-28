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Суд обвинил «Барселону» во взяточничестве по «делу Негрейры»

Каталонский клуб влип в неприятную ситуацию.
28 сентября 2023 11:31
автор: Виталий Стопин

Суд считает руководство «Барселоны» виновным во взяточничестве по «делу Негрейры».

По информации El Debate, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий это дело, посчитал выплату € 7,5 млн бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA RFEF) преступлением. Отмечается, что во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты сине-гранатовых — Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

В феврале в СМИ начала поступать информация, что Негрейра шантажирует «Барселону» разоблачением. Затем стало известно, что каталонцы переводили крупные суммы денег на счёт Негрейры в период с 2016 по 2018 год. За это время сине-гранатовые заплатили функционеру € 1,4 млн.

Отметим, что руководство «Барсы» объясняет выплаты Негрейре тем, что чиновник составлял для них отчёты о молодых футболистах и судействе.

источник: El Debate
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