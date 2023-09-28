Стало известно, где сборная России сыграет с Камеруном

Сборная России сыграет товарищеский матч против Камеруна 12 октября.

Встреча состоится в Москве на «ВТБ Арене», сообщает РИА Новости, ссылаясь на генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Митрофанов не стал подтверждать матч против Кении, но уточнил, что в планах РФС провести два матча сборной России в октябре.

В 2023 году сборная России провела уже пять товарищеских матчей. В марте россияне сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0). А в сентября команда Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также не смогла победить Катар (1:1).