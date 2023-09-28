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В «Барселоне» заявили об отсутствии уведомления о выдвинутых обвинениях по делу Негрейры

Только расследование может длиться до пяти лет, а затем еще и сам суд.
28 сентября 2023 15:21
автор: Александр Поволоцкий

«Барселона» пока не получала официального уведомления о выдвинутых в её сторону обвинениях.

Напомним,что клуб подозревают во взяточничестве по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Ла Лиги Хосе Негрейры.

Как сообщает Mundo Deportivo, в »Барселоне» были готовы к такому развитию событий, и давно разрабатывали план действий. Сейчас в клубе не планируют делать публичных заявлений по этому поводу.

Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре посчитал выплату от «Барселоны» в размере € 7,5 млн Негрейре преступлением.

источник: El Mundo Deportivo
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