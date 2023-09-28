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Президент 2DROTS уверен, что медийному клубу по силам добраться до команд РПЛ

Сегодня, 28 сентября, медиаклуб проиграл «Химкам».
28 сентября 2023 20:29
автор: Глеб Шевяков

Президент и основатель 2DROTS Никита Панасюк поделился мнением по поводу матча 1/4 финала Пути регионов, в котором его команда потерпела поражение от «Химок» со счётом 0:2.

«Командой можно гордиться, 100%! Мы приезжали в регионы России, где было много наших болельщиков, мы дарили им эмоции. Для нас это бесценный опыт. Если в следующем году позовут, думаю, будет мотивация пройти еще дальше. Верю в свою команду. Считаю, нам по силам было дойти до команд РПЛ, но в этом матче нам не повезло. В этом году мы прошли далеко, играя против команд ФНЛ. Возможно, эмоции взяли вверх», — приводит слова Панасюка Sport24.ru.

В нынешнем розыгрыше Кубка России 2DROTS прошёл «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо».

источник: Sport24.ru
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