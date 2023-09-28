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Пономарёв оценил перспективы Сергея Юрана завоевать титул РПЛ в ближайшие годы

Российский специалист в данный момент руководит «Пари НН».
28 сентября 2023 23:36
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением по поводу того, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поставил перед собой цель стать чемпионом России в ближайшем будущем.

«С «Пари НН» бороться за чемпионство Юран точно не сможет. Топ‑клубом через пару лет «Нижний Новгород» точно не станет. Думаю, что будут они где‑то в середине таблицы. А вот в топ‑клубе, где хорошее комплектование, Юран, безусловно, сможет бороться. Он жесткий, требовательный, знающий тренер», – приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Юран был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в начале апреля 2023 года. В текущем сезоне команда 54-летнего специалиста занимает седьмое место в таблице РПЛ после девяти туров, имея в своём активе 14 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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