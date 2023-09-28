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«Интер» планирует подписать бывшего футболиста «Реала»

Игрок покинул стан «сливочных» в прошлом году.
28 сентября 2023 23:53
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Интера» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Бетиса» Иско. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Как утверждает источник, миланская команда намерена пригласить 31-летнего футболиста летом 2024 года после того, как истечёт его соглашение с зёлено-белыми. Сообщается, что «нерадзурри» не готовы платить за трансфер испанца.

Иско присоединился к «Бетису» в июле нынешнего года. Ранее он протяжении девяти лет выступал за мадридский «Реал». Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов и трёхкратным чемпионом Испании. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.

источник: Estadio Deportivo
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