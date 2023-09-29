Собака отобрала мяч у футболистов прямо по ходу матча чемпионата Мексики

В матче второго по значимости футбольного дивизиона Мексики между клубами «Алебрихес де Оахака» и «Дорадос де Синалоа» случился забавный инцидент. Прямо по ходу встречи на поле выбежала собака, которая отобрала мяч у футболистов.

В добавленное ко второму тайму время на поле выбежала собака, которая схватила зубами мяч и несколько минут бегала с ним под восторженные крики болельщиков и смех комментаторов. В итоге стюардам всё-таки удалось поймать собаку и забрать у нее мяч.

Отметим, что встреча завершилась разгромной победой «Алебрихес де Оахака» со счётом 4:0.