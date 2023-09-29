Президент «Урала» призвал ввести санкции против судей, чьи действия ЭСК признала ошибочными

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС), признавшей ошибочным решение главного арбитра Виталия Мешкова о взятии ворот екатеринбургской команды в матче 9-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Краснодаром» (0:2).

«Решение ЭСК не удивило: было понятно, что второй мяч „Краснодара“ в наши ворота засчитывать было нельзя. Обидно, что в очередной раз мы пострадали от судейской ошибки. Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших это решение. Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не может, однако пока практика складывается именно таким образом.

Судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с „Рубином“, что затем было подтверждено ЭСК, вовсе избежал отстранения. Считаю, что это категорически неправильно», — цитирует Иванова пресс-служба «Урала».

«Урал» в девяти матчах набрал 14 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем туре подопечные Виктора Гончаренко встретятся с «Ростовом». Встреча состоится 29 сентября в Ростове-на-Дону и начнётся в 19:00 мск.