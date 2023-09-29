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В «Реале Сосьедад» назвали сроки возвращения Арсена Захаряна в заявку команды на матчи сезона

Ранее сообщалось, что россиян пропустит четвёртую встречу испанской команды подряд.
29 сентября 2023 17:29
автор: Глеб Шевяков

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вновь будет включён в заявку после того, как наберёт оптимальные кондиции после болезни.

Ранее появилась информация, что 20-летний футболист пропустит матч 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Таким образом, полузащитник не сыграет в четвёртой встрече бело-голубых кряду. Ранее он перенёс коронавирус.

«Арсен тренируется в общей группе, когда он наберет кондиции, он снова будет в заявках на матчи», — приводит заявление пресс-службы баскского клуба «Матч ТВ».

Захарян присоединился к «Реалу Сосьедад» в августе 2023 года. С тех пор за команду Иманольи Альгуасильи он провёл три матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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