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Сергей Балахнин: не удивлён результатами «Ростова», новички не усилили команду

Жёлто-синие идут в нижней части таблицы.
29 сентября 2023 17:59
автор: Тимур Пацюк

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о неудачах жёлто-синих на старте сезона.

Команда Валерия Карпина с 9 очками занимает 11-ю строчку. В прошлом сезоне донской клуб финишировал четвёртым.

«Я не удивлён нынешними результатами «Ростова». Я ждал сильных новичков. Мне было очевидно, что без качественных усилений команде будет очень тяжело. К сожалению, новички не усилили команду. Селекция — это одна из причин неудачного старта сезона», - цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, летом команду пополнили Алексей Ионов, Евгений Чернов, Роман Акбашев, Илья Вахания, Мохаммад Мохеби.

источник: «Евро-футбол.ру»
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