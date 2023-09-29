Сергей Балахнин: не удивлён результатами «Ростова», новички не усилили команду

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о неудачах жёлто-синих на старте сезона.

Команда Валерия Карпина с 9 очками занимает 11-ю строчку. В прошлом сезоне донской клуб финишировал четвёртым.

«Я не удивлён нынешними результатами «Ростова». Я ждал сильных новичков. Мне было очевидно, что без качественных усилений команде будет очень тяжело. К сожалению, новички не усилили команду. Селекция — это одна из причин неудачного старта сезона», - цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, летом команду пополнили Алексей Ионов, Евгений Чернов, Роман Акбашев, Илья Вахания, Мохаммад Мохеби.