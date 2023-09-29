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Антон Митрюшкин: не удивил уровень 2DROTS, это профессиональная команда хорошего уровня

Вратарь «Химок» высоко оценил уровень соперника по Кубка России.
29 сентября 2023 19:45
автор: Денис Владимиров

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин высказался о медийной команде 2DROTS, которую подмосковный клуб обыграл в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Химок».

«Не удивил уровень 2DROTS, потому что мы готовились. Знали, что ребята сыгранные – это хорошие игроки. 2DROTS – профессиональная команда хорошего уровня. Желаю им удачи. Они большие молодцы», – приводит слова Митрюшкина «Чемпионат».

В 1/16 финала Пути регионов Кубка России «Химки» сыграют на своём поле с «Уфой».

источник: Чемпионат.com
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