Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что поражение команды от «Локомотива» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ подтолкнуло сине-бело-голубых на размышления.

«После таких матчей, конечно, есть о чём поговорить. Много пищи для размышлений. В такой ситуации самое важное — быть единой командой и всем вместе выходить из сложившейся ситуации. Момент с поражением был сложный, неприятный, но уже на следующий день всё разобрали на теоретическом занятии, говорили обо всём этом с точки зрения футбола, готовились к следующей игре», — приводит слова 33-летнего футболиста «Матч ТВ».

В настоящий момент «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после девяти сыгранных матчей. В субботу, 30 сентября, подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.