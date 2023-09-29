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Хавбек «Зенита» Ерохин – о поражении от «Локомотива»: много пищи для размышлений

Игра прошла в Санкт-Петербурге 24 сентября.
29 сентября 2023 23:14
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что поражение команды от «Локомотива» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ подтолкнуло сине-бело-голубых на размышления.

«После таких матчей, конечно, есть о чём поговорить. Много пищи для размышлений. В такой ситуации самое важное — быть единой командой и всем вместе выходить из сложившейся ситуации. Момент с поражением был сложный, неприятный, но уже на следующий день всё разобрали на теоретическом занятии, говорили обо всём этом с точки зрения футбола, готовились к следующей игре», — приводит слова 33-летнего футболиста «Матч ТВ».

В настоящий момент «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после девяти сыгранных матчей. В субботу, 30 сентября, подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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