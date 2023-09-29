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«Аль-Хиляль» с Малкомом и Неймаром обыграл «Аль-Шабаб» в чемпионате Саудовской Аравии

Бывший игрок «ПСЖ» не смог реализовать пенальти в прошедшей игре.
29 сентября 2023 23:24
автор: Глеб Шевяков

«Аль-Хиляль» на своём поле одержал победу над «Аль-Шабабом» в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Авторами забитых голов стали Калиду Кулибали (68-я минута) и Александар Митрович (76).

Форвард победителей Неймар отдал одну результативную передачу, однако не смог реализовать 11-метровый удар.

Бывший нападающий «Зенита» Малком провёл на поле всю игру и не отметился результативными действиями.

После восьми проведённых матчей «Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 20 очков. «Аль-Шабаб» идёт на 11-й позиции с восьмью очками.

источник: «Советский спорт»
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