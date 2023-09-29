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Криштиану Роналду отреагировал на девятую победу «Аль-Насра» подряд

В пятницу, 29 сентября, команда португальского форварда победила «Аль-Таи».
29 сентября 2023 23:34
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды над «Аль-Таи» со счётом 2:1 в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В прошедшей игре 38-летний футболист отметился голом с пенальти и отдал один ассист. Победная серия саудовского клуба составляет девять игр.

«Еще одна важная победа. 9 побед подряд! Отличная работа, команда! Давайте продолжим хорошо работать», – написал Роналду в своих соцсетях.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в январе 2023 года. В нынешнем сезоне за команду из Эр-Рияда он провёл девять матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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